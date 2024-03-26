В Пермском крае на полтора дня запретят движение грузовиков

В Пермском крае 27 и 28 марта прогнозируют неблагоприятные погодные условия. В краевом министерстве транспорта сообщили о введении на эти дни временного запрета движения большегрузных автомобилей на региональных дорогах Прикамья.
Временные ограничения будут действовать с 00:00 27 марта до 12:00 28 марта на участках дорог Пермского края:
— Кунгур — Соликамск со 2 по 312 км;
— Кунгур — Соликамск — Горнозаводск с 0 по 27 км;
— Горнозаводск — граница Свердловской области с 0 по 76 км;
— Большая Соснова — Частые с 0 по 25 км;
— Черновское — граница Удмуртской Республики с 0 по 030 км;
— Пермь — Березники с 20 по 177 км;
— Полазна — Чусовой с 5 по 94 км;
— Восточный обход Перми с 0 по 29 км.
В минтрансе Пермского края просят водителей с пониманием отнестись с возникшей ситуацией на дорогах, заранее планировать поездку с учетом погодных условий.
По информации Пермского ЦГМС с 20:00 26 марта до 20:00 27 марта в Прикамье ночью и днем ожидаются местами сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах будет гололед, налипание мокрого снега на провода, на дорогах гололедица. Утром и днем возможны порывы ветра до 15−20 м/сек.