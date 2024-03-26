В Пермском крае на полтора дня запретят движение грузовиков

По информации Пермского ЦГМС с 20:00 26 марта до 20:00 27 марта в Прикамье ночью и днем ожидаются местами сильные осадки в виде дождя и мокрого снега. В отдельных районах будет гололед, налипание мокрого снега на провода, на дорогах гололедица. Утром и днем возможны порывы ветра до 15−20 м/сек.