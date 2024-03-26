В Воронежской области потеплеет до +16 градусов

В Воронежской области в пятницу, 29 марта, местами по региону потеплеет до +16 градусов. Синоптики прогнозируют небольшой дождь. Об этом сообщает актуальный метеобюллетень Воронежского гидрометцентра.
В столице Черноземья в пятницу столбики термометров поднимутся максимум до отметки +13 градусов. Осадков не ожидается.
Ранее РИА «Воронеж» сообщало, что на текущей рабочей неделе в Воронеже не ожидается каких-либо осадков в виде дождя или снега. Большую часть времени термометры в столице Черноземья будут показывать «плюс».