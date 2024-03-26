«Неоновый футуризм»: на улицах Калининграда начали развешивать флаги и плакаты с Кантом

На улицах Калининграда начали развешивать флаги и плакаты с неоновым изображением Канта. В городе также устанавливают фотозоны и брендированные вымпелы. Информацию об этом опубликовали в телеграм-канале городской администрации.
Улицы украшают к 300-летию философа. На площади Победы установили фотозону «Почитай Канта», а на въезде в Калининград со стороны аэропорта — брендированные вымпелы. На билбордах и лайтбоксах появились тематические ролики. В мэрии также уточнили, что изображение Канта спроецируют на торец дома около Высокого моста. Кроме того, в продажу поступили транспортные карты «Волна Балтики» с неоновым изображением философа. Тираж составил три тысячи экземпляров.
«Главный вызов, он же и подсказка к решению: отсутствие качественного, современного изображения ученого — Кант дошёл до наших дней строго смотрящим со старинных портретов и бюстов. Так специалисты построили ключевую идею на объединении исторического образа Канта с актуальными графическими приёмами и типографикой», — сообщается на сайте агентства.
В 2024 году в Калининграде отпразднуют 300-летие Иммануила Канта. В городе организуют многочисленные научно-популярные, просветительские и культурные мероприятия. Основные события пройдут с 22 по 24 апреля.