«Неоновый футуризм»: на улицах Калининграда начали развешивать флаги и плакаты с Кантом

Улицы украшают к 300-летию философа. На площади Победы установили фотозону «Почитай Канта», а на въезде в Калининград со стороны аэропорта — брендированные вымпелы. На билбордах и лайтбоксах появились тематические ролики. В мэрии также уточнили, что изображение Канта спроецируют на торец дома около Высокого моста. Кроме того, в продажу поступили транспортные карты «Волна Балтики» с неоновым изображением философа. Тираж составил три тысячи экземпляров.