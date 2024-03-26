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В Казани установили первый «умный» трамвайный светофор

В Казани, на перекрестке улиц Серова и Энергетиков, заработал первый «умный» трамвайный светофор — его активация происходит только при приближении трамвая.

Об этом сообщается в телеграм-канале администрации Кировского и Московского районов города.

«Городские трамваи, которые ходят по данному маршруту, оснащены специальными модулями, которые при приближении вагонов к светофору передают сигнал и включают зеленый свет. Это простое, но эффективное решение позволяет избежать ненужных остановок транспорта и сокращает время в пути для всех. В настоящее время — это единственный умный трамвайный светофор в Казани», — отметили в администрации.

Кроме трафика, такая система помогает улучшить и экологию города, снижая время простоя автомобилей на дорогах, в результате уменьшая выбросы вредных веществ в атмосферу.