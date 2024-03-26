Автомобилистам разъяснили особенности реверсивного движения на Борском мосту

Установленный в связи с введением реверсного движения на «новом» Борском мосту трехсекционный светофор действует только на среднюю полосу, сообщили ИА «Время Н» в Главном управлении автомобильных дорог Нижегородской области.
«Для реверса применяются светофоры с красным X-образным сигналом и зеленым — в виде стрелки. Эти сигналы соответственно запрещают или разрешают движение по полосе, над которой они расположены», — уточнили в управлении.
Таким образом, движение по крайним полосам осуществляется в постоянном режиме: на выезд и въезд в Нижний Новгород.
«Если на светофоре горит зеленая стрелка, значит движение разрешено и по реверсивной полосе, если горит красный сигнал — движение по средней полосе запрещено», — пояснили в региональном ГУАД.
Отмечается, что основные сигналы реверсивного светофора дополнены желтым сигналом в виде стрелы, наклоненной по диагонали вниз направо или налево: ее включение информирует о смене сигнала и необходимости перестроиться на полосу, куда указывает стрела.
Напомним, что старый Борский мост закрыли на ремонт 26 марта.