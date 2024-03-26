На улице Киевской в Симферополе высадят 3 тысячи кустов роз

На улице Киевской в Симферополе планируют высадить около 3 тысячи кустов роз. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.
Высадкой цветов на улицах занимаются сотрудники МБУ «Горзеленхоз». Заместитель директора организации Мария Бороненкова отметила, что такие работы стартовали на улице Киевской. Замруководителя учреждения подчеркнула, что цветы располагают в определенном порядке, чтобы составить цветочную композицию.
— Общее количество цветов, которые будут высажены вдоль улицы Киевской — порядка 3 тысяч кустов, — отметила Бороненкова.
По ее словам, эти работы планируют завершить за две недели. Всего в Симферополе собираются высадить более 8 тысяч кустов роз. На сегодняшний день на проспекте Победы высадили около 5 тысяч кустов, а в районе кольца на площади Куйбышева — около 300 кустов. Кроме того, аналогичные работы выполнены на улице Горького.