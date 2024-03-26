На улице Киевской в Симферополе высадят 3 тысячи кустов роз

По ее словам, эти работы планируют завершить за две недели. Всего в Симферополе собираются высадить более 8 тысяч кустов роз. На сегодняшний день на проспекте Победы высадили около 5 тысяч кустов, а в районе кольца на площади Куйбышева — около 300 кустов. Кроме того, аналогичные работы выполнены на улице Горького.