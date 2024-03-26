Пусечка, а где мои права? Суды Петербурга предупредили о новом виде мошенничества

В Telegram женщине написал неизвестный. Он заявил, что за 80 тысяч рублей мировой судья прекратит производство по делу и вернет мужчине права. Злоумышленник отметил, что он якобы находится «в непосредственной близости с судьей». В качестве доказательств женщине скинули постановление суда. Так и убедили: дама отправила деньги и заявила любимому, что вопрос решен.