Пусечка, а где мои права? Суды Петербурга предупредили о новом виде мошенничества

Прекращение дела о лишении прав за 80 тысяч рублей. Такое предложение поступило петербургской семье, но это оказались мошенники. В пресс-службе судов во вторник, 26 марта, предупредили о новом способе обмана.
Пресс-секретарь Дарья Лебедева в посте под заголовком «Пусечка, а где мои права?» рассказала такую историю: мужчина сел пьяным за руль, его остановили сотрудники ГИБДД. Материалы направили в суд, нарушителю оставалось лишь ждать решения о лишении прав и штраф. Однако его возлюбленная нашла выход из ситуации.
В Telegram женщине написал неизвестный. Он заявил, что за 80 тысяч рублей мировой судья прекратит производство по делу и вернет мужчине права. Злоумышленник отметил, что он якобы находится «в непосредственной близости с судьей». В качестве доказательств женщине скинули постановление суда. Так и убедили: дама отправила деньги и заявила любимому, что вопрос решен.
Однако позже мужчина увидел на Госуслугах настоящее постановление суда о лишении прав и штрафе. На его вопрос «а где же мои права?» возлюбленная показала переписку в Telegram. Семья пошла решать вопрос к судье, а судья — написала заявление в правоохранительные органы.
По словам Дарьи Лебедевой, таких историй становится все больше. «Мужчины, ваши доверчивые Пусечки, не знающие, как выглядят решения судов, в зоне риска. Берегите и своих Пусечек, и свои деньги», — добавила пресс-секретарь.
Ранее в Центре цифровой экспертизы Роскачества предупредили о способе мошенничества, связанном с терактом в подмосковном «Крокус Сити Холле». В организации рассказали, что злоумышленники могут использовать опубликованные данные пострадавших для создания фейковых страниц в соцсетях или мессенджерах, чтобы от их имени собирать деньги.