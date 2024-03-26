Строительство нового здания Музея искусств начнется в 2024 году

«Подобного уровня проекты проходят все стадии — от создания дизайн-проекта, концепции, одобрения до строительства — не один год. С момента презентации проекта в Ташкенте до перехода в финальную стадию строительства, о которой мы объявили сегодня, прошло всего два года. По меркам строительства международных музейных проектов — это оперативный результат», — прокомментировали в Фонде развития культуры и искусства задержку реализации проекта..