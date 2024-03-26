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Строительство нового здания Музея искусств начнется в 2024 году

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Новое здание для Государственного музея искусств начнут строить в 2024 году. Авторский надзор за исполнением проекта поручили японскому архитектору Тадао Андо, сообщает корреспондент Podrobno.uz.

Источник: Podrobno.uz

Об этом председатель Фонда развития культуры и искусства Узбекистана Гаянэ Умерова и автор проекта нового здания музея архитектор Тадао Андо договорились на встрече в Японии.

Напомним, что об участии японца в разработке проекта стало известно еще в 2019 году. В 2022 году сообщалось, что проект готов.

«Подобного уровня проекты проходят все стадии — от создания дизайн-проекта, концепции, одобрения до строительства — не один год. С момента презентации проекта в Ташкенте до перехода в финальную стадию строительства, о которой мы объявили сегодня, прошло всего два года. По меркам строительства международных музейных проектов — это оперативный результат», — прокомментировали в Фонде развития культуры и искусства задержку реализации проекта..

Также в фонде сообщили, что проект привязывался к старому зданию музея, первоначально он должен был располагаться на площади рядом с памятником Якубу Коласу. Сейчас место расположения изменилось, новое здание разместится между Дворцом Дружбы народов и Национальным парком.

Перенос проекта на новую площадку позволил архитекторам применить современные инженерные технологии и последние тенденции музейного проектирования и дизайна, отметили в фонде.