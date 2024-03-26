В Судаке разрушается набережная — когда приступят к ремонту

Сильный шторм обрушился на Крым и Севастополь в ночь 26 ноября 2023 года. Скорость ураганного ветра местами превышала 140 км/ч. По данным властей республики, в результате стихии погибли пять человек, еще 12 пострадали. Ущерб от шторма предварительно оценили в 40−42 млрд рублей.
Более всего от шторма пострадали берегоукрепительные сооружения, пляжи и набережные в Ялте, Алуште, Евпатории, Феодосии, Керчи, Судаке, а также в приморских сельских населенных пунктах.
«Первые повреждения набережная Судака получила во время шторма в ноябре прошлого года. В течение зимы, под воздействием штормов и непогоды образовавшаяся трещина постепенно увеличивалась и к концу марта приобрела существующие масштабы», — пояснили в администрации.
При этом собеседница отметила, что повреждения коснулись не всей прогулочной зоны — частично разрушен один участок.
«На данный момент есть предварительная договоренность о выделении средств на ремонт набережной Судака из резервного фонда республики. При этом понимания по датам и срокам пока нет. Этот вопрос будет детально обсуждаться в ближайшее время с руководством Крыма», — продолжили в ведомстве. И выразили надежду, что ремонтные работы удастся завершить к лету.
В начале марта глава городской администрации Константин Подсевалов сообщал, что восстановить набережную в Судаке планируют к курортному сезону.
Глава Крыма Сергей Аксенов ранее заявлял, что в текущем году Крым получит 8 млрд рублей на восстановление набережных после разрушительного ноябрьского шторма.
По обновленным данным, общая сумма ущерба, нанесенного инфраструктуре Крыма сильнейшим штормом в ноябре прошлого года, составил 68 миллиардов рублей.