В Судаке разрушается набережная — когда приступят к ремонту

«На данный момент есть предварительная договоренность о выделении средств на ремонт набережной Судака из резервного фонда республики. При этом понимания по датам и срокам пока нет. Этот вопрос будет детально обсуждаться в ближайшее время с руководством Крыма», — продолжили в ведомстве. И выразили надежду, что ремонтные работы удастся завершить к лету.