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Без холодной воды останется центр Костаная

Авария на водопроводе стала причиной отключения холодной воды на ряде объектов и улиц города Костаная. Аварийно-восстановительные работы пройдут 27 марта, передает корреспондент агентства Kazinform.

Источник: Kazinform

По информации пресс-службы ГКП «Костанай-су», воды не будет с 9 до 23 часов. Сообщается, что авария произошла на трубопроводе по улице Тәуелсіздік, 52.

Под отключение попадают жилые дома по улицам Пушкина — д. 54, 59, Касымханова — д. 99, 78, 91 и Алтынсарина — д. 122.

А также социальные объекты — детская музыкальная школа № 1, ЦОН, отдел продаж «Строй Элит Дом», медицинский центр «Жемчужина», Костанайская областная библиотека для детей и юношества имани Ыбрая Алтынсарина, офис «Казахтелеком», кафе и салоны красоты.