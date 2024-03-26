Без холодной воды останется центр Костаная

По информации пресс-службы ГКП «Костанай-су», воды не будет с 9 до 23 часов. Сообщается, что авария произошла на трубопроводе по улице Тәуелсіздік, 52.
Под отключение попадают жилые дома по улицам Пушкина — д. 54, 59, Касымханова — д. 99, 78, 91 и Алтынсарина — д. 122.
А также социальные объекты — детская музыкальная школа № 1, ЦОН, отдел продаж «Строй Элит Дом», медицинский центр «Жемчужина», Костанайская областная библиотека для детей и юношества имани Ыбрая Алтынсарина, офис «Казахтелеком», кафе и салоны красоты.