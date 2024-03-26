Бюджетных мест в БГПУ станет существенно больше в 2024 году

МИНСК, 26 мар — Sputnik. Педагогические специальности становятся все более востребованы в Беларуси, и министерство образования решило увеличить набор абитуриентов на бюджетную форму обучения, заявил Sputnik ректор Белорусского государственного педагогического университета им. Максима Танка Александр Жук.
По его словам, в данный момент в высшем учебном заведении обучается более 10 тысяч человек на всех уровнях образования, а ежегодный набор первокурсников колеблется в пределах 2 тысяч человек.
«В этом году прием на бюджетную форму увеличивается с 890 до 1010 мест. Рост очень существенный по ряду специальностей. И при этом мы немного уменьшаем платный прием», — рассказал Жук.
Он обратил внимание, что в последнее время очень активно ведется работа и по целевой подготовке. Планируется, что в этом году 60% всех бюджетников составят абитуриенты-целевики — те, которые, поступая в университет, знают, где они будут работать через четыре года после его окончания.
«Мы полагаем, что государственная поддержка в подготовке педагогов даст свой эффект, и наша система образования получит качественных специалистов», — отметил ректор.
Популярные специальности
Уже много лет БГПУ готовит воспитателей дошкольных учреждений, учителей начальных классов, предметников и узких специалистов — логопедов, сурдопереводчиков, психологов, дефектологов.
«Особенно востребовано инклюзивное и специальное образование, по этому направлению наш вуз является базовым учебным заведением в странах СНГ. Социально-педагогическая деятельность и психологическое консультирование — это специальности, которые также сегодня очень важны и востребованы», — констатировал собеседник.
Самые красноречивые показатели популярности той или иной специальности — это конкурс и проходной балл. Ректор главного педвуза страны напомнил, что в прошлом году на семи специальностях (из 32) проходной балл был выше 300. Это специальности психологического профиля, специальное и инклюзивное образование, физическая культура и спорт, а также социально-педагогическая деятельность.
«Проблем с набором у нас нет. Более того, хочу сказать, что наши специалисты имеют 100-процентное распределение — то есть наши выпускники востребованы на рынке труда», — резюмировал Александр Жук.
План приема — 2024
В 2023 году вузы планировали набрать 52,2 тысячи абитуриентов, из них 28,4 тысячи — на бюджетную форму обучения. Высшие учебные заведения практически выполнили план приема, недобрав лишь 2% первокурсников.
Сколько вузы Беларуси намерены принять в 2024 году, станет известно к 1 апреля. Как правило, к этой дате все университеты страны публикуют на своих сайтах контрольные цифры приема по конкретным специальностям.