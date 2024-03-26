Главные новости к вечеру 26 марта

Спасатели завершили разбор завалов в «Крокус Сити Холле»

Дальнейшие работы будут проводиться механизированным способом с применением инженерной техники.



Зеленский уволил секретаря СНБО Данилова

Согласно другому указу, на этот пост назначен экс-глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко.



Задержана замруководителя ФТС Елена Ягодкина

Расследование касается начисления таможенных пошлин. Генерала Ягодкину проверяют на причастность к коррупции.



Шойгу назвал «глупостью» слухи о мобилизации для санитарной зоны

Такую зону могут создать для предотвращения обстрелов жилых домов.



Москалькова заявила о неприемлемости пыток задержанных

Она добавила, что любые процессуально-оперативные действия необходимо проводить в соответствии с законом.