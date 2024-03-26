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Главные новости к вечеру 26 марта

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Спасатели завершили разбор завалов в «Крокус Сити Холле»
Дальнейшие работы будут проводиться механизированным способом с применением инженерной техники.

Зеленский уволил секретаря СНБО Данилова
Согласно другому указу, на этот пост назначен экс-глава Службы внешней разведки Украины Александр Литвиненко.

Задержана замруководителя ФТС Елена Ягодкина
Расследование касается начисления таможенных пошлин. Генерала Ягодкину проверяют на причастность к коррупции.

Шойгу назвал «глупостью» слухи о мобилизации для санитарной зоны
Такую зону могут создать для предотвращения обстрелов жилых домов.

Москалькова заявила о неприемлемости пыток задержанных
Она добавила, что любые процессуально-оперативные действия необходимо проводить в соответствии с законом.