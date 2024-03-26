Дождь и ветер: какой будет погода в Казахстане 27 марта

АЛМАТЫ, 26 мар — Sputnik. Активный циклон с центром над Западным Казахстаном, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы обусловят дождливую и ветреную погоду на большей части Казахстана, прогнозируют синоптики. И только на востоке и юго-востоке страны отрог антициклона сохранит погоду без осадков. По Казахстану ожидается туман, на юге — гроза, на северо-западе, севере, в центре — гололед.