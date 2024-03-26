Дождь и ветер: какой будет погода в Казахстане 27 марта

АЛМАТЫ, 26 мар — Sputnik. Активный циклон с центром над Западным Казахстаном, и связанные с ним атмосферные фронтальные разделы обусловят дождливую и ветреную погоду на большей части Казахстана, прогнозируют синоптики. И только на востоке и юго-востоке страны отрог антициклона сохранит погоду без осадков. По Казахстану ожидается туман, на юге — гроза, на северо-западе, севере, в центре — гололед.
Погода в мегаполисах
Астана: переменная облачность, утром и днем дождь. Ночью и утром туман. Ветер юго- восточный с переходом на юго-западный 9−14 м/с. Температура воздуха ночью 1−3, днем 5−7 тепла.
Алматы: переменная облачность, без осадков. Ветер юго-западный 3−8 м/с. Температура воздуха ночью 8−10, днем 21−23 тепла.
Шымкент: переменная облачность, дождь, ночью сильный дождь. Временами гроза. Ветер юго- западный 8−13, порывы 15−20 м/с. Температура воздуха ночью 11−13, днем 19−21 тепла.