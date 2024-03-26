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Срочная эвакуация: в Сочи оползень разрушает жилье горожан

СОЧИ, 26 марта, ФедералПресс. В микрорайоне Ареда сель разрушил опорную стену и жилье, которое по документам гаражи. В МЦУ Сочи считают, что переселение не нужно.

Источник: РИА "ФедералПресс"

«14 человек что были в гаражах переписали, несовершеннолетних нет, в переселении в настоящий момент никто не нуждается», — прокомментировали ситуацию в МЦУ Сочи.

Жители проснулись от того, что в ночь с 22 на 23 марта гаражи сдвинулись на метр. Речь идет о 56 постройках в два ряда. Там отключили газ в целях безопасности. В МЦУ Сочи публично прокомментировали инцидент только сейчас, однако мэр Алексей Копайгородский пока не отреагировал на резонансные обсуждения. Сегодня он празднует день рождения.

Впрочем, пользователи в соцсетях не поддержали владельцев гаражной недвижимости, считают, что гаражи не предназначены для жилья и их пора снести.

Местные жители в комментариях сообщают, что якобы причина оползня -разрушенная канализация сверху, которая вымыла всю почву под постройкой. Стихийная застройка — одна из проблем Сочи.

Ранее жители Сочи пожаловались на воюющих под балконами шакалов.