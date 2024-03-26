Срочная эвакуация: в Сочи оползень разрушает жилье горожан

«14 человек что были в гаражах переписали, несовершеннолетних нет, в переселении в настоящий момент никто не нуждается», — прокомментировали ситуацию в МЦУ Сочи.
Жители проснулись от того, что в ночь с 22 на 23 марта гаражи сдвинулись на метр. Речь идет о 56 постройках в два ряда. Там отключили газ в целях безопасности. В МЦУ Сочи публично прокомментировали инцидент только сейчас, однако мэр Алексей Копайгородский пока не отреагировал на резонансные обсуждения. Сегодня он празднует день рождения.
Впрочем, пользователи в соцсетях не поддержали владельцев гаражной недвижимости, считают, что гаражи не предназначены для жилья и их пора снести.
Местные жители в комментариях сообщают, что якобы причина оползня -разрушенная канализация сверху, которая вымыла всю почву под постройкой. Стихийная застройка — одна из проблем Сочи.
Ранее жители Сочи пожаловались на воюющих под балконами шакалов.