Срочная эвакуация: в Сочи оползень разрушает жилье горожан

Жители проснулись от того, что в ночь с 22 на 23 марта гаражи сдвинулись на метр. Речь идет о 56 постройках в два ряда. Там отключили газ в целях безопасности. В МЦУ Сочи публично прокомментировали инцидент только сейчас, однако мэр Алексей Копайгородский пока не отреагировал на резонансные обсуждения. Сегодня он празднует день рождения.