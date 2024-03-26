Выставка «Памяти огненных деревень Беларуси» открылась в Минске

Великая Отечественная война навсегда оставила неизгладимый след в истории и судьбах белорусов. Неудивительно, что многие белорусские художники, ставшие известными в послевоенное время, или сами прошли через горнило войны, или были ее свидетелями в детстве.
Поэтому Белорусский союз художников запустил проект под названием «Цвета Великой Победы», который приурочен к 80-летию освобождения Беларуси. Первой его частью стала выставка «Памяти огненных деревень Беларуси».
Эмоциональная точка
«Мы подсчитали, что 143 члена БСХ участвовали в Великой Отечественной войне. Многие уходили на фронт совсем молодыми даже не будучи еще членами союза художников, который был создан только в 1938 году», — рассказала первый зампредседателя Белорусского союза художников, куратор выставки Наталья Шарангович.
По ее словам, на баннере проекта перечислены все 143 художника, но в конце списка сознательно поставили многоточие, потому что возможно о ком-то сейчас мы можем просто не знать, сколько их было на самом деле, так как не все бумаги сохранились.
Белорусский союз художников в послевоенные годы начал собирать свои собственные фонды и имеет обширную коллекцию художественных произведений. Это почти 10 тысяч экспонатов, среди которых много живописи и графики. Коллекция собиралась, когда тема войны была превалирующей.
«Эта трагедия была такой эмоциональной точкой в жизни, к которой художники постоянно обращались. Было много ветеранов и детей войны. Это момент в жизни, который для них был понятен на эмоциональном уровне», — констатировала куратор выставки.
Наталья Шарангович отметила, что современной молодежи, чтобы осмыслить события тех лет, нужно смотреть или фильмы о войне, или читать воспоминания о ней. Ветераны и дети войны в те годы творили о том, что знали не понаслышке.
Народное искусство
«Мы взяли графические работы для этой выставки, потому что школа графики в Беларуси сформировалась сразу после войны. Она была нужна как быстрое выражение эмоций. Здесь есть знаковые и знаменитые работы, но есть и работы, мало кому известные», — отметила первый зампредседателя БСХ.
При этом она обратила внимание на работу «Снова в родных краях» Павла Любомудрова, который оканчивал академию искусств в Санкт-Петербурге. На войну он отправился сразу в 1941 году, а его жена осталась в блокадном Ленинграде.
«Когда после войны в Беларуси решили создавать школу графики, он был первым графиком в республике с профессиональным образованием. Его как ветерана, прошедшего войну, эта тема всегда волновала», — рассказала Наталья Шарангович.
Выделяется на общем фоне и работа Григория Витковского «Народные мстители», где читается отсылка к белорусским маляванкам, которые создавались на простом, понятном для народа языке искусства.
«В центре народный герой, а вокруг него разворачивается действие, начиная с Пономаренко (глава Центрального штаба партизанского движения — Sputnik), и дальше рейсовая война, бой. Витковский прошел войну и для него — это все было понятно», — пояснила искусствовед.
Пламя войны.
Наталья Шарангович особо отметила, что Арлен Кашкуревич не видел войну собственными глазами, потому что его семья была эвакуирована, но он вернулся сразу после войны и увидел, что это такое. Его работы носят метафорический характер.
«Он создавал символический образ, как в случае с работой “Партизанские матери”, где сидят три женщины, как мойры, что сидят и плетут нить судьбы», — подчеркнула искусствовед.
По ее словам, Василий Шарангович родился в 1939 году и помнил войну, и цикл работ «Памяти сожженных деревень», представленных на выставке, вырос из его личных и реальных воспоминаний.
«Когда шло освобождение Беларуси, он с матерью ехал в соседнюю деревню на ее родину, до которой было 16 километров. Они ехали по линии сожженных деревень. Маленький мальчик запомнил — черная земля, дым, торчащие комины, лежащие тела. Страшнее всего, что он запомнил сладкий запах сожженных тел», — рассказала дочь мастера.
После чего вспомнила, что, когда они всей семьей собирались на даче и собирали листья, отец не мог переносить запах сожженной листвы, потому что он напоминал ему о том моменте из детства.
Крик души
Наталья Шарангович подчеркнула, что этот проект стал эмоциональным всплеском для союза художников, через который они хотели высказаться, что есть вечные темы.
«Есть темы, которые всегда имеют продолжение и являются эмоционально сильными. Они всегда будут волновать людей. Прошло уже 80 лет, но эта тема по-прежнему волнует», — резюмировала куратор проекта.