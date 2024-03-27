В Калининград прилетела космонавт-испытатель Анна Кикина

Космонавт-испытатель Анна Кикина прибыла в Калининград. Она побывает в специализированном космоклассе и пообщается со школьниками. Как пояснили в пресс-службе областного правительства, Анна участвует в программе развития образования инженерно-космической направленности в школах.
Во вторник, 26 марта, гостья встретилась с первым зампредседателя правительства области Сергеем Елисеевым.
Анна Кикина — шестая российская женщина, побывавшая в космосе. С сентября 2016 — единственная женщина в отряде космонавтов Роскосмоса, состоит в отряде Центра подготовки космонавтов имени Юрия Гагарина. Стала первым российским космонавтом, совершившим полет на американском частном многоразовом космическом корабле Crew Dragon.