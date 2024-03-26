У берегов Чили пропал российский яхтсмен

«Много неравнодушных людей объединились в поисках капитана яхты “Дочь ветра”. Яхта “Русарк Аврора” продолжает осмотр берегов недалеко от мыса Горн, задействована помощь посольства РФ в Республике Чили, спутниковые и радарные снимки зоны LKP (последние полученные данные о местоположении — прим. ТАСС) и предполагаемого маршрута. Люди с большой буквы делают все возможное», — сообщил Чванов.
По данным Telegram-канала спортсмена «Дочь ветра в Океане», поиски с неба приостановлены на несколько дней из-за плохой видимости и сильного ветра. «Прогноз погоды очень неблагоприятен. Актуальной информации о местонахождении Виталия Елагина пока нет. Сегодня мы надеялись на вылет самолета с наблюдателями на поиски в расчетные точки. Но у тихоокеанского побережья Огненной Земли низкие тучи и плохая видимость. Самолет ждет погодного окна», — говорится в сообщении.
Виталий Елагин — чемпион России по яхтенному спорту, инструктор и путешественник. В кругосветное путешествие яхтсмен отправился 1 октября 2023 года на яхте «Дочь ветра» — изобретении знаменитого советского яхтсмена проектировщика из Краснодарского края Виктора Языкова. Главной целью путешествия Виталия Елагина стало желание «достойно пронести флаг России вокруг земного шара».