У берегов Чили пропал российский яхтсмен

По данным Telegram-канала спортсмена «Дочь ветра в Океане», поиски с неба приостановлены на несколько дней из-за плохой видимости и сильного ветра. «Прогноз погоды очень неблагоприятен. Актуальной информации о местонахождении Виталия Елагина пока нет. Сегодня мы надеялись на вылет самолета с наблюдателями на поиски в расчетные точки. Но у тихоокеанского побережья Огненной Земли низкие тучи и плохая видимость. Самолет ждет погодного окна», — говорится в сообщении.