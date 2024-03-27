В «Янтарь-холле» усилили меры безопасности после теракта в Подмосковье

Напомним, вечером 22 марта перед началом концерта группы «Пикник» в «Крокус Сити Холл» ворвались вооруженные люди, открыли огонь по находившимся внутри людям, подожгли помещение и скрылись. Как сообщал ТАСС со ссылкой н работника концертного зала, во время теракта из здания эвакуировали более пяти тысяч человек. Четверо подозреваемых в нападении и семеро их пособников были задержаны 23 марта. По последним данным, количество погибших в результате теракта в подмосковном «Крокус Сити Холле» достигло 139 человек, в их числе трое детей.