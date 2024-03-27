«Продвижение и престиж»: Калининградский зоопарк вошел в Ассоциацию парков России

«Зачем нам это нужно? Ответ, как мне кажется, очевиден — мы не только ЗОО, но и ПАРК с великолепной дендрологической коллекцией, за которой нужен постоянный профессиональный уход и которой нужно развитие, основанное на современных профессиональных знаниях. А участие в любой ассоциации — это развитие профессиональных компетенций через участие в тематических конференциях, семинарах, форумах и т. д. ; получение актуальной информации “из первых рук” о новинках по оборудованию и технологиям; сотрудничество в рамках общих проектов; продвижение и престиж учреждения на федеральном уровне», — пояснила Светлана Соколова.