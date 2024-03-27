В Волгоградской области начало расти число пациентов с COVID-19

Так, за минувшую неделю в Волгоградской области на 4% увеличилось количество случаев заражения ОРВИ. В основном в регионе циркулируют такие вирусы, как РС-вирус, коронавирус, риновирус, метапневмовирус, аденовирус и парагрипп.
Всего за неделю коронавирус был диагностирован у 388 местных жителей. Чаще всего пациенты заражаются геновариантом «Омикрон».
Медики напоминают, что только соблюдение мер профилактики предотвращает распространение болезней. Также не лишним будет 2−3 раза в неделю проводить влажную уборку, мыть пол с дезинфицирующим средством и обрабатывать руки после уборки кожным антисептиком.