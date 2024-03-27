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В Волгоградской области начало расти число пациентов с COVID-19

В регуправлении Роспотребнадзора опубликовали сведения об эпидемиологической обстановке по ОРВИ в регионе.

Источник: Волгоградская правда

Так, за минувшую неделю в Волгоградской области на 4% увеличилось количество случаев заражения ОРВИ. В основном в регионе циркулируют такие вирусы, как РС-вирус, коронавирус, риновирус, метапневмовирус, аденовирус и парагрипп.

Всего за неделю коронавирус был диагностирован у 388 местных жителей. Чаще всего пациенты заражаются геновариантом «Омикрон».

Медики напоминают, что только соблюдение мер профилактики предотвращает распространение болезней. Также не лишним будет 2−3 раза в неделю проводить влажную уборку, мыть пол с дезинфицирующим средством и обрабатывать руки после уборки кожным антисептиком.

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