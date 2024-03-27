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В ЦПКиО Волгограда стартовал новый сезон высадки растений

Агрономы высадили в парке первую партию деревьев в текущем сезоне.

Источник: дирекция ЦПКиО

Как сообщает дирекция ЦПКиО, в парке начался сезон озеленения. Территорию между аттракционами «Брейк-данс» и «Ниагара» уже украсили новые саженцы сосны, ели и каштана. А с 30 марта начинаются субботники совместно со школьниками и воспитанниками детских садов.

В последнюю субботу текущего месяца пройдет совместный субботник с участием общественных организаций и центров детского творчества, а 13 апреля состоится субботник, в ходе которого будет уложен рулонный газон на территории «Подворья».

Массовая высадка 3000 однолетних цветов запланирована на последние субботники, 20 и 27 апреля. Первые 1500 высадят в клумбах в детской зоне, вторая половина — в двухметровых вертикальных конструкциях.

Всего за последние годы в парке высадили 11,5 тыс. деревьев и кустарников, уход за которыми осуществляет система автоматического полива.

флора и фауна