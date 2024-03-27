В ЦПКиО Волгограда стартовал новый сезон высадки растений

Как сообщает дирекция ЦПКиО, в парке начался сезон озеленения. Территорию между аттракционами «Брейк-данс» и «Ниагара» уже украсили новые саженцы сосны, ели и каштана. А с 30 марта начинаются субботники совместно со школьниками и воспитанниками детских садов.