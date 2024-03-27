Николаю Конашенку дали 14 суток за мелкое хулиганство

Смольнинский районный суд привлек к административной ответственности Николая Конашенка за мелкое хулиганство (часть 1 статьи 20.1 КоАП РФ). Об этом сообщила в своем телеграм-канале руководитель объединенной пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева 26 марта.
На Мытнинской улице Николай Конашенок «вел себя неадекватно, кричал, размахивал руками, выражался грубой, нецензурной бранью, чем испугал К. и мимо проходящих людей, то есть фигурант совершил мелкое хулиганство, нарушил общественный порядок». Это происходило 25 марта в 21:47, а уже в 21:50 его доставили в дежурную часть 76-го отдела полиции УМВД России по Центральному району. Наказание: 14 суток административного ареста.
Как рассказывала «Фонтанка», 41-летнего Николая Конашенка задержали в Пулково вечером 25 марта и доставили в отдел полиции. Он собирался вылететь из петербургского аэропорта в Ереван. Перед этим его жена Роксана Шатуновская сообщила, что увольняется с поста генерального директора «Новой Голландии» из-за неэтичных высказываний мужа в соцсетях. Конашенок неэтично высказался о теракте в «Крокусе Сити Холле». Затем публично извинился, но это, похоже, его не спасло. Ночь он провел в полиции.
Как стало известно «Фонтанке», 26 марта Николаю Конашенку вменили статью о публичном оправдании терроризма — наказание по ней предполагает лишение свободы сроком от пяти до семи лет. Уголовное дело возбудили в СКР.