Николаю Конашенку дали 14 суток за мелкое хулиганство

Как рассказывала «Фонтанка», 41-летнего Николая Конашенка задержали в Пулково вечером 25 марта и доставили в отдел полиции. Он собирался вылететь из петербургского аэропорта в Ереван. Перед этим его жена Роксана Шатуновская сообщила, что увольняется с поста генерального директора «Новой Голландии» из-за неэтичных высказываний мужа в соцсетях. Конашенок неэтично высказался о теракте в «Крокусе Сити Холле». Затем публично извинился, но это, похоже, его не спасло. Ночь он провел в полиции.