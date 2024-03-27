Где в Калининграде не будет света в среду

В Калининграде в среду, 27 марта, из-за ремонта и замены оборудования на нескольких улицах отключат электричество. Об этом сообщают «Россети Янтарь».
С 9:00 до 12:00 электричества отключат на ул. Пролетарская, 1−5, 7−13, 15−17а, 19−21, 23−27.
С 9:00 до 13:00 свет отключат на ул. Чайковского, 43, 50−52.
С 9:00 до 17:00 без электричества останутся ул. Подполковника Емельянова, 234а, 265а, 273−273а, 277, 279.
С 9:00 до 18:00 света не будет на улицах:
1-й Ржевский переулок, 1−19а;2-й Ржевский переулок, 1−14, 16, 20;Подполковника Емельянова, 17, 19−25, 28−29, 46−56, 58−64а;Дзержинского, 91, 95, 97, 99, 101, 103, 107, 109, 138−138а, 140−140а;Волочаевская, 19−34, 36, 38.
С 13:00 до 16:00 электричества отключат на ул. Пролетарская, 1−5, 7−13, 15−17а, 19−21, 23−27.