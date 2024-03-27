Какой сегодня праздник: 27 марта

Планета отмечает Всемирный день театра. Этот праздник во всех странах проходит под девизом «Театр как средство укрепления мира и взаимопонимания между народами». Известно, что первую театральную постановку показали в Египте в 2500 году до н. э, сюжетом послужили образы египетской мифологии — истории бога Осириса.