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Какой сегодня праздник: 27 марта

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар — РИА Новости Крым. 27 марта мир отмечает День театра, в России празднуют День войск национальной гвардии, во Франции едят сыр. А еще в этот день в Лондоне открылся музей Шерлока Холмса.

Что празднуют в мире

Страна празднует День войск национальной гвардии. Праздник установлен Указом президента в 2017 году в целях сохранения преемственности воинских традиций и повышения престижа службы в войсках Росгвардии. Основная задача росгвардейцев — поддержание внутреннего порядка в государстве.

Планета отмечает Всемирный день театра. Этот праздник во всех странах проходит под девизом «Театр как средство укрепления мира и взаимопонимания между народами». Известно, что первую театральную постановку показали в Египте в 2500 году до н. э, сюжетом послужили образы египетской мифологии — истории бога Осириса.

Еще 27 марта — Международный День виски, День гусиной кожи и День сыра во Франции.

Знаменательные события

В 1793 году императрица Екатерина II издала манифест о включении Правобережной Украины в состав Российской империи.

В 1841 году в Нью-Йорке опробована первая паровая пожарная машина на конной тяге, сконструированная Полом Ходжем.

В 1990 году в Лондоне на Бейкер-стрит, 221, открылся музей Шерлока Холмса — легендарного сыщика, персонажа произведений Артура Конан-Дойля.

В 2011 году распоряжением Дмитрия Медведева, который тогда занимал пост президента России, в стране отменен переход на зимнее и летнее время.

Кто родился

179 лет назад, в 1845 году родился немецкий физик Вильгельм Рентген, открывший «всепроникающие» лучи, которые во всем мире называют «Х-лучами», а в России — рентгеновскими. В 1901 году ученый стал первым в истории лауреатом Нобелевской премии по физике.

27 марта 1886 года на свет появился советский политик, государственный деятель и ближайший соратник Сталина Сергей Киров. Он способствовал установлению власти большевиков на Северном Кавказе и в Закавказье. А после революции большое внимание уделял развитию промышленности Ленинграда.

В 1927 году родился виолончелист и дирижер, народный артист СССР Мстислав Ростропович, который прославился неповторимым стилем исполнения, сочетавшим эмоциональность с интеллектуальностью. Именно Ростропович открыл для мира музыку великого русского композитора Дмитрия Шостаковича.

Также 27 марта родились американский кинорежиссер Квентин Тарантино, российские актер Никита Джигурда, певицы Алика Смехова и Полина Гагарина, британский автогонщик Дэвид Култхард.

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