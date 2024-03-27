Какой сегодня праздник: 27 марта

Что празднуют в мире
Страна празднует День войск национальной гвардии. Праздник установлен Указом президента в 2017 году в целях сохранения преемственности воинских традиций и повышения престижа службы в войсках Росгвардии. Основная задача росгвардейцев — поддержание внутреннего порядка в государстве.
Планета отмечает Всемирный день театра. Этот праздник во всех странах проходит под девизом «Театр как средство укрепления мира и взаимопонимания между народами». Известно, что первую театральную постановку показали в Египте в 2500 году до н. э, сюжетом послужили образы египетской мифологии — истории бога Осириса.
Еще 27 марта — Международный День виски, День гусиной кожи и День сыра во Франции.
Знаменательные события
В 1793 году императрица Екатерина II издала манифест о включении Правобережной Украины в состав Российской империи.
В 1841 году в Нью-Йорке опробована первая паровая пожарная машина на конной тяге, сконструированная Полом Ходжем.
В 1990 году в Лондоне на Бейкер-стрит, 221, открылся музей Шерлока Холмса — легендарного сыщика, персонажа произведений Артура Конан-Дойля.
В 2011 году распоряжением Дмитрия Медведева, который тогда занимал пост президента России, в стране отменен переход на зимнее и летнее время.
Кто родился
179 лет назад, в 1845 году родился немецкий физик Вильгельм Рентген, открывший «всепроникающие» лучи, которые во всем мире называют «Х-лучами», а в России — рентгеновскими. В 1901 году ученый стал первым в истории лауреатом Нобелевской премии по физике.
27 марта 1886 года на свет появился советский политик, государственный деятель и ближайший соратник Сталина Сергей Киров. Он способствовал установлению власти большевиков на Северном Кавказе и в Закавказье. А после революции большое внимание уделял развитию промышленности Ленинграда.
В 1927 году родился виолончелист и дирижер, народный артист СССР Мстислав Ростропович, который прославился неповторимым стилем исполнения, сочетавшим эмоциональность с интеллектуальностью. Именно Ростропович открыл для мира музыку великого русского композитора Дмитрия Шостаковича.
Также 27 марта родились американский кинорежиссер Квентин Тарантино, российские актер Никита Джигурда, певицы Алика Смехова и Полина Гагарина, британский автогонщик Дэвид Култхард.