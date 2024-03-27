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Циклон отступает: чего ждать от погоды в Крыму в среду

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар — РИА Новости Крым. В среду характер погоды в Крыму будет определяться тыловой частью циклона. Ночью местами небольшой дождь, в горах мокрый снег, днем без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.

Сейчас в Ричмонде: +8° 4 м/с 81% 759 мм рт. ст. +9°
Источник: РИА "Новости"

«Ветер ночью северо-западный 8−13м/с, местами до 17 м/с, днем южный, юго-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+8 градусов, в горах 0…-2, днем +10…+15 градусов, в горах +3…+8», — говорится в прогнозе.

В Симферополе переменная облачность. Ночью местами небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью северо-западный 8−13 м/с, днем южный, юго-восточный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +3…+5, днем +13…+15 градусов.

В Севастополе переменная облачность. Ночью небольшой дождь, днем без осадков. Ветер ночью северо-западный 10−15 м/с, днем южный 5−10 м/с. Температура воздуха ночью +6…+8 градусов, днем +10…+12.

В Ялте, Алуште, Судаке, Евпатории и Феодосии переменная облачность, ночью временами дождь, днем без осадков. Температура воздуха ночью +5…+7, днем +12…+14 градусов.