Циклон отступает: чего ждать от погоды в Крыму в среду

СИМФЕРОПОЛЬ, 27 мар — РИА Новости Крым. В среду характер погоды в Крыму будет определяться тыловой частью циклона. Ночью местами небольшой дождь, в горах мокрый снег, днем без осадков. Ночью и утром в отдельных районах туман. Об этом сообщили в республиканском гидрометцентре.