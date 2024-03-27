Власти Приморья объяснили тендер на обучение бывших бойцов СВО маникюру

Напомним, ранее на сайте госзакупок появилось объявление, что региональный центр занятости населения ищет специалистов, которые займутся обучением бывших участников спецоперации и членов их семей на нейл-мастеров. Наименование объекта закупки в документе было отражено именно как «Оказание образовательных услуг по профессиональному обучению участников специальной военной операции, а также членов их семей (Профессия (специальность) “Мастер по маникюру”)».