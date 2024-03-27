Власти Приморья объяснили тендер на обучение бывших бойцов СВО маникюру

В начале марта в Приморье объявили закупку на обучение бывших участников СВО мастерству маникюра. Как выяснилось, тендер предназначается для жены погибшего бойца, пишет «Подъём».
Напомним, ранее на сайте госзакупок появилось объявление, что региональный центр занятости населения ищет специалистов, которые займутся обучением бывших участников спецоперации и членов их семей на нейл-мастеров. Наименование объекта закупки в документе было отражено именно как «Оказание образовательных услуг по профессиональному обучению участников специальной военной операции, а также членов их семей (Профессия (специальность) “Мастер по маникюру”)».
В министерстве профессионального образования и занятости населения Приморского края пояснили, что эта закупка проводится исключительно для супруги погибшего члена СВО, проживающей в Артёме, которая планирует в будущем оформиться как самозанятая.
В ведомстве добавили, что все участники спецоперации и члены их семей могут пройти бесплатное обучение". В 2024 году своим правом воспользовались 44 человека. Востребованы такие специальности, как водитель, медсестра, психолог, педагог, сварщик, слесарь и пожарный.