В Москве отметят День театра

В театре «У Никитских ворот» можно будет ознакомиться с работой костюмеров, гримеров, узнать, как проходят приготовления к спектаклям. Театр на Таганке приглашает на экскурсию по «Новой сцене», а Et Cetera подготовил интерактивную экскурсию и поэтическую программу, посвященную 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. В свою очередь Московский драматический театр имени К. С. Станиславского предоставит желающим возможность почувствовать себя артистом и принять участие в тренинге «Свобода дыхания и дикции».