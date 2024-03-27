В Москве отметят День театра

Памятник Ульянову откроют в парке «Михайловский сад» в Замоскворечье, сообщили в Театре имени Евгения Вахтангова. В церемонии ожидается участие, в частности, представителей городской власти, директора театра Кирилла Крока, актеров Владимира Вдовиченкова и Ирины Купченко.
Театр им. Маяковского представит премьеру спектакля «Габриеле. Итальянская комедия» в постановке Сергея Тонышева. «В первую очередь, это итальянская комедия, потому что написана итальянцами, про итальянцев в Италии — и это очень смешно», — сказал Тонышев.
В центре сюжета — молодые актеры, решающие вопросы заработка и отношений, влюбленные в театр и жизнь. В спектакле играют Кира Насонова, Иван Ковалюнас, Иван Сапфиров, Ярослав Леонов, Семен Алешин, Станислав Кардашев, Максим Наумов. Постановка создана при поддержке Итальянского института культуры по итогам проекта театра «Безграничные читки». Комедию написали молодые итальянские авторы Фаусто Паравидино и Джампьерро Раппа.
Также 27 марта в киноцентре «Октябрь» пройдет специальный показ киноверсии спектакля Театра им. Пушкина «Женитьба Фигаро» в рамках проекта «Театр в кино». Как сообщили организаторы, сборы от продажи билетов будут перечислены в Российский Красный Крест в поддержку пострадавших в теракте в «Крокус сити холле» в Подмосковье.
Режиссер постановки, худрук театра Евгений Писарев отметил, что спектакль снят в «золотом составе»: с Сергеем Лазаревым в роли Фигаро, Викторией Исаковой и Александром Арсентьевым в образах графини и графа Альмавивы, а также Анной Бегуновой в роли Сюзанны. Киноверсию спектакля, для создания которой использовали многокамерную съемку и передовые технологии света и звука, можно будет увидеть в 200 кинотеатрах 60 городов России.
О «Ночи театров»
Ночные экскурсии и творческие встречи запланированы в рамках акции «Ночь театров». Задействовано 70 театров, пройдут более 80 мероприятий. Начнется «Ночь театров» в 17:00 с детской программы, а в 21:00 стартует основная часть мероприятий взрослой и молодежной программы, сообщила пресс-служба столичного департамента культуры.
Открытие пройдет в Московском театре эстрады, где Детский музыкальный театр юного актера представит мюзикл по повести Г. Белых и Л. Пантелеева «Республика ШКИД».
В «Ленкоме Марка Захарова» пригласили москвичей в 22:45 на экскурсию «Семнадцать месяцев из жизни “Ленкома”, гостям расскажут о работе театра в годы Великой Отечественной войны.
Экскурсия «Эхо великой войны» начнется в 22:00 в фойе Театра сатиры. «Актеры-фронтовики, жизнь театра во время Великой Отечественной войны, подвиг Фронтовой бригады № 13, а также создание спектаклей “Последний парад”, “Прощай, конферансье!” — все это важная часть столетней истории нашего театра», — сообщили в Telegram-канале учреждения. Экскурсию проведет руководитель литературно-драматургической части Нина Карпова.
В театре «У Никитских ворот» можно будет ознакомиться с работой костюмеров, гримеров, узнать, как проходят приготовления к спектаклям. Театр на Таганке приглашает на экскурсию по «Новой сцене», а Et Cetera подготовил интерактивную экскурсию и поэтическую программу, посвященную 225-летию со дня рождения Александра Пушкина. В свою очередь Московский драматический театр имени К. С. Станиславского предоставит желающим возможность почувствовать себя артистом и принять участие в тренинге «Свобода дыхания и дикции».
На творческую встречу с создателями и артистами спектакля «Страсти по Бумбарашу» пригласил Театр Олега Табакова. Она начнется в 21:00 на Основной сцене. «Артисты обсудят одну из главных тем спектакля — любовь к Родине, разберут образ главного героя Бумбараша, расскажут о ярком финале спектакля», — анонсируют в театре. Встреча будет сопровождаться творческими номерами и видеосюжетами.
В арт-пространстве «Маяк» Театра им. Маяковского пройдет читка пьесы «Весна в Москве» (начало в 22:00). Российский академический молодежный театр пригласил зрителей 28 марта в 19:00 посмотреть запись спектакля «А зори здесь тихие», а затем обсудить увиденное на творческой встрече с исполнителем роли Васкова — народным артистом РФ Алексеем Блохиным.
Акция «Ночь театров», посвященная Международному дню театра, проводится в Москве с 2013 года. За 10 лет было организовано свыше 900 мероприятий, которые посетили более 115 тыс. человек.