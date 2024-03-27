Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

«Уважаемые товарищи, сегодня в России отмечается День войск национальной гвардии. Рад поздравить всех военнослужащих, сотрудников, гражданский персонал Росгвардии и, конечно, ветеранов с профессиональным праздником. Хочу искренне поблагодарить вас за мужество, верность Родине и славным ратным традициям. За ваш вклад в обеспечение правопорядка, суверенитета и безопасности России», — сказал глава государства в видеопоздравлении.
Президент подчеркнул, что Росгвардия решает значимые, ответственные задачи. «Это борьба с преступностью, терроризмом, экстремизмом, охрана и защита важнейших стратегических, в том числе промышленных, транспортных, инфраструктурных объектов, эффективный контроль в сфере оборота оружия», — перечислил Путин.
Отдельно он обратил внимание, что в тесном контакте с другими правоохранительными органами и специальными службами росгвардейцы «обеспечили безопасность в ходе избирательных кампаний всех уровней, включая выборы президента России». «Четко и слаженно действовали при проведении крупнейших мероприятий и форумов, в том числе таких, как турнир “Игры будущего” и Всемирный фестиваль молодежи», — добавил Путин.
Глава государства отметил, что в основе высокого авторитета Росгвардии — уважение людей и понимание того, как значима эта профессия. «Уверен, вы и впредь будете делать все, чтобы оправдать и укрепить это доверие общества», — выразил надежду президент.
«Желаю вам новых успехов, всего самого доброго вашим семьям, родным и близким. С праздником! С Днем войск национальной гвардии России!» — подытожил Путин.