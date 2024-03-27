Путин поздравил сотрудников Росгвардии с профессиональным праздником

«Уважаемые товарищи, сегодня в России отмечается День войск национальной гвардии. Рад поздравить всех военнослужащих, сотрудников, гражданский персонал Росгвардии и, конечно, ветеранов с профессиональным праздником. Хочу искренне поблагодарить вас за мужество, верность Родине и славным ратным традициям. За ваш вклад в обеспечение правопорядка, суверенитета и безопасности России», — сказал глава государства в видеопоздравлении.