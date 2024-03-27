Что можно и нельзя делать в Венедиктов день 27 марта, который называют Скотник

Православная церковь 27 марта вспоминает святого Венедикта Нурсийского. В народе отмечают Венедиктов день. Есть еще одно название — Федор-скотник. Название возникло из-за того, что в указанный день было принято почитать домашний скот.
Что нельзя делать 27 марта
В Венедиктов день старались не ходить в лес на охоту. Кроме того, 27 марта никогда не резали домашний скот. Пожилым людям запрещено на протяжении долгого времени смотреться в зеркало. Согласно приметам, у них могут возникнуть проблемы со здоровьем. А еще не стоит ссориться, так как это грозить затяжным конфликтом.
Что можно делать 27 марта
По традиции, 27 марта ухаживали за домашними животными. Кроме того, в указанный день хозяйки старались устроить большую стирку, а также заменить постельное белье. Считалось, что тогда родные и близкие будут здоровы на протяжении года.
Согласно приметам, морозная погода 27 марта предупреждает про холод. К слову, на похолодание указывает и солнечный день. Гром в Венедиктов день говорит про теплое лето и богатый урожай.