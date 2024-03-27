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Между Новосибирском и Черепаново запустят новые электрички

Два современных электропоезда серии ЭП2ДМ поступили в Новосибирск для пассажирских перевозок.

Источник: Сиб.фм

Новые транспортные средства будут ходить между Новосибирском и Черепаново, а также довезут людей до Барабинска и Татарска. Электрички могут разгоняться до 120 километров в час, в них есть места для колясочников и держатели для велосипедов.

Начальник Западно-Сибирской железной дороги Александр Грицай сообщил, что до конца текущего года регион получит еще четыре аналогичных электропоезда. В итоге к завершению 2024 года в Новосибирской области будут эксплуатироваться 13 современных электричек новых серий, что составит 35% от общего парка.

Ранее мы рассказывали, что автобус из поселка Светлый будет доезжать до Новосибирска.