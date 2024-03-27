Глава Союза отцов Новосибирской области предлагает взять пример с ОАЭ: ужесточение контроля за мигрантами в России

Сергей Майоров, глава Союза отцов Новосибирской области, после недавнего теракта в «Крокус Сити Холле» в подмосковье предложил ввести жесткие меры по контролю за мигрантами. Он обратил внимание на политику Объединенных Арабских Эмиратов (ОАЭ) в этом вопросе. Об этом сообщает издание Сиб.фм.
Майоров, как и другие законодатели и общественные деятели, в том числе новосибирские, выступает за ужесточение контроля над мигрантами. Некоторые даже предлагают ввести смертную казнь для нарушителей. Вместе с тем Майоров подчеркивает, что уроки для своего подхода к управлению мигрантами следует извлечь из ОАЭ.
«Нельзя раздавать гражданство направо и налево. Нужно лишать гражданства тех, кто в своё время уже приобрёл его за три копейки. И если человек совершил несколько раз административные нарушения, то, наверное, он не совсем готов влиться в наше общество: нужно лишать, ужесточать миграционную политику, — поделился мнением с корреспондентом Сиб.фм Сергей Майоров. — Есть хороший опыт у Объединённых Арабских Эмиратов. Там очень много мигрантов: их там больше половины, по-моему. Они приезжают, поднимают экономику, а если они что-то нарушили — их строго наказывают, выдворяют с запретом дальнейшего въезда в страну».
«Думаю, что все эти методики у них уже наработаны. Просто следует разрешить их применять. Под спецслужбами я подразумеваю МВД, миграционную службу, — объясняет Сергей Майоров. — Я думаю, что это всё просто нужно прописать и обличить в рамки закона. Считаю, что для подобных преступлений мораторий на смертную казнь нужно отменять. Но в то же время, конечно, это не должно перерасти в межнациональное выяснение отношений. Я думаю, что заказчики этого и добивались, чтобы был такого рода резонанс. Хотя у нас в стране много добросовестных приезжих, которые приезжают, зарабатывают и уезжают, и ничего противозаконного они не совершают».
Ранее председатель Новосибирского отделения Союза отцов неоднократно подчеркивал необходимость особого внимания к воспитанию младшего поколения мигрантов, которые не владеют русским языком, не знают историю и не соблюдают элементарную этику. Он ссылался на инцидент, когда мигранты камнями атаковали учительницу.
Уже установлено, что к теракту, который произошел вечером 22 марта в подмосковном «Крокус Сити Холле», имеют отношение украинские спецслужбы. На сегодняшний день сообщают о 139 погибших. Ранее депутат горсовета Новосибирска Ростислав Антонов высказал предложение депортировать мигрантов с территории России, если у них закончилось время действия патента.