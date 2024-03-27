Глава Союза отцов Новосибирской области предлагает взять пример с ОАЭ: ужесточение контроля за мигрантами в России

«Думаю, что все эти методики у них уже наработаны. Просто следует разрешить их применять. Под спецслужбами я подразумеваю МВД, миграционную службу, — объясняет Сергей Майоров. — Я думаю, что это всё просто нужно прописать и обличить в рамки закона. Считаю, что для подобных преступлений мораторий на смертную казнь нужно отменять. Но в то же время, конечно, это не должно перерасти в межнациональное выяснение отношений. Я думаю, что заказчики этого и добивались, чтобы был такого рода резонанс. Хотя у нас в стране много добросовестных приезжих, которые приезжают, зарабатывают и уезжают, и ничего противозаконного они не совершают».