Заболеваемость коклюшем растет в Новосибирской области

По данным внештатного специалиста по иммунопрофилактике регионального минздрава Татьяны Ивлевой, количество случаев заболевания увеличилось более чем в десять раз. В 2023 году было зафиксировано 1176 случаев заболевания, в то время как в 2022 году их было около ста.