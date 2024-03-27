До 14 градусов тепла ожидается в Приморье 27 марта

В среду, 27 марта, Приморье окажется во власти гребня антициклона, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал «Примпогода». В крае без осадков, слабый до умеренного ветер возьмет направление с юга, а температура воздуха составит +3…+14°C.
Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер слабый до умеренного, во второй половине дня юго-восточный умеренный до сильного, вечером сильный. Температура воздуха +4…+6°C.
В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер утром слабый, днём южный умеренный, со второй половины дня до сильного. Температура воздуха +10…+12°C.
В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер утром слабый, днём южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +7…+9°С.