До 14 градусов тепла ожидается в Приморье 27 марта

В среду, 27 марта, Приморье окажется во власти гребня антициклона, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал «Примпогода». В крае без осадков, слабый до умеренного ветер возьмет направление с юга, а температура воздуха составит +3…+14°C.