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До 14 градусов тепла ожидается в Приморье 27 марта

Во Владивостоке тепло и без осадков.

Сейчас в Ричмонде: +14° 5 м/с 63% 759 мм рт. ст. +13°
Источник: PrimaMedia.ru

В среду, 27 марта, Приморье окажется во власти гребня антициклона, сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на портал «Примпогода». В крае без осадков, слабый до умеренного ветер возьмет направление с юга, а температура воздуха составит +3…+14°C.

Во Владивостоке переменная облачность, без осадков. Ветер слабый до умеренного, во второй половине дня юго-восточный умеренный до сильного, вечером сильный. Температура воздуха +4…+6°C.

В Уссурийске переменная облачность, без осадков. Ветер утром слабый, днём южный умеренный, со второй половины дня до сильного. Температура воздуха +10…+12°C.

В Находке переменная облачность, без осадков. Ветер утром слабый, днём южный, юго-восточный умеренный. Температура воздуха +7…+9°С.