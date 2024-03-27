Режиссёр просил хабаровскую актрису в «Калине красной» ничего не играть

Из Владивостока пришел ответ, дескать, рады будем видеть вас, студентам предоставляется общежитие за 120 рублей в год. Это и решило выбор! С деньгами в семье было туго. Эмилия поехала во Владивосток. Переживала, что не поступит, но все четыре тура прошла успешно. Студенческие годы — прекрасные! Через дорогу от института — театр, студенты ходили туда постоянно! Даже играли в спектакле. Эмилия замечает, что во время учебы она начала читать классику. После института хотела уехать в Краснодар. Ей хотелось жить там, где всегда тепло. Связалась с местным театром, ей ответили, дескать, приезжайте, мы вас посмотрим. Но денег на дорогу не было. Весной они оказались на студенческом фестивале в Ярославле. Думала, можно на денек махнуть в Краснодар, но опять же в судьбу вмешалось полное отсутствие финансов. Так она оказалась в Хабаровске. Ее посмотрели, но ничего не ответили. Прошло время — ни ответа ни привета. Во Владивостоке она нашла работу. И вдруг ее зовут в Хабаровский театр драмы. Тут она заупрямилась. Решилась, когда ей позвонил режиссер и сказал, что вообще-то ей дают роль Дездемоны. В Хабаровске ее приняли очень хорошо, предложили роли. Эмилия почувствовала себя востребованной. Тут она влюбилась по-настоящему в актера Сергея Гвинеева. Вспомнила, что, когда она еще заканчивала школу, к ним в Бикин приезжал театр драмы со спектаклем, она посмотрела на героя и подумала, что он некрасивый. Но тут она его увидела по-новому и поняла: он умный и красивый.