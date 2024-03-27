Режиссёр просил хабаровскую актрису в «Калине красной» ничего не играть

В Хабаровском театре драмы она служит двенадцать лет. Были в её жизни большие и маленькие роли, но такая счастливая случилась только теперь. Любу в спектакле «Калина красная» в исполнении Эмилии Залуговской авторитетные эксперты признали лучшей женской ролью на губернаторском театральном конкурсе, а саму постановку — спектаклем года. ИА «Хабаровский край сегодня» рассказывает о молодой артистке.
Будь сама собой!
Казалось бы, сам Василий Шукшин в одноименном фильме уже все сказал о трагедии человека, который, отсидев срок в тюрьме, хочет начать новую жизнь. Тем более что рядом появляется чистая и доверчивая душа — Люба. Но прошлое не отпускает, тянется за ним черным шлейфом. Сделано это на таком шукшинском нерве и душевном надрыве! Но время идет, и режиссеры вновь возвращаются к этой теме. Каково это почувствовать не просто свободу, но волю? Вот так, широко, по-русски! Именно слово «воля» и стало отправной точкой в новой трактовке шукшинского текста молодого режиссера из Санкт-Петербурга Михаила Лебедева. В прошлом году летом он приехал в Хабаровск ставить спектакль «Калина красная». В его видении воля-вольная — бескрайнее русское поле колышущейся пшеницы. От этого они и пошли с художником, предложившим в качестве декорации поле колосьев. На кастинг пригласили всех молодых актрис. Эмилия пошла первой. Думала, быстро отстреляюсь и поеду на дачу. Разговор не клеился, и она начала рассказывать о себе. Упомянув про дачу, пообещала угостить гостя огурцами с собственного огорода. Он рассмеялся. Мужу ее Сергею Гвинееву назначено было на после обеда. Эмилия собрала ему пакет, он ни в какую: что ты придумала! Но жену послушал. Через два дня режиссер обнародовал список актеров, которые будут заняты в его спектакле. Среди них были Эмилия и Сергей. Уже после премьеры гость признался, что увидел в ней Любу сразу, как только она вошла. Обрадовался: она, Люба! И огурцы тут оказались вовсе ни при чем.
С самого начала работы над спектаклем режиссер просил ее только об одном: пожалуйста, не надо ничего играть, будь сама собой! Просто живи на сцене, такой, какая ты есть. Простодушная женщина в красном платье горошками. Да, убеждал он Эмилию, это сложно, но ты постарайся, покажи свою природу.
Эмилия говорит, что ей было очень легко, потому что она играла себя. Открытая, доверчивая, полюбившая по-настоящему женщина готова бороться за свое счастье. А он-то — вор-рецидивист! И веры ему нет ни у кого, кроме нее, блаженной. За четыре дня они сделали эскиз будущего спектакля — до встречи Егора и Любы. На том и расстались. Режиссер уехал, они остались, а роль уже не отпускала. Осенью, когда стало окончательно понятно, что спектакль будет, они с мужем посмотрели шукшинский фильм. Эмилия признается, что она рыдала. Посмотрела несколько раз, а потом запретила себе, потому что боялась впасть в соблазн и кое-что повторить. Поразила сцена с матерью. Говорит, что ни сыграть эту трагедию вот так же, ни тем более переиграть ее невозможно. Всегда сомневающаяся Эмилия довольна своей работой. И тем более режиссер. Он уверял, что ее непременно заметят. И ведь заметили и отметили! В день объявления итогов конкурса она очень волновалась. И вдруг сообщение: лучшая женская роль — твоя! А потом начались звонки, поздравления. Говорит, все это очень неожиданно! Такой счастливой она еще никогда себя не чувствовала.
Эмилия — лётчик и доктор Айболит
Родом Эмилия из Бикина. Ее мама руководила самодеятельным театром кукол. Девочка пропадала в театре рядом с ней. Когда немного подросла, мама отдала ее в театральный кружок. Эмилия говорит, что к окончанию школы поняла, что ничего другого не умеет, как выступать на сцене.
Играла она в основном мужские роли. Например, доктора Айболита, а в «Маленьком принце» — летчика. Мальчиков не хватало. А Эмилия высокая, статная. Стали они с мамой искать, куда ей поступать, написали всюду письма..
Из Владивостока пришел ответ, дескать, рады будем видеть вас, студентам предоставляется общежитие за 120 рублей в год. Это и решило выбор! С деньгами в семье было туго. Эмилия поехала во Владивосток. Переживала, что не поступит, но все четыре тура прошла успешно. Студенческие годы — прекрасные! Через дорогу от института — театр, студенты ходили туда постоянно! Даже играли в спектакле. Эмилия замечает, что во время учебы она начала читать классику. После института хотела уехать в Краснодар. Ей хотелось жить там, где всегда тепло. Связалась с местным театром, ей ответили, дескать, приезжайте, мы вас посмотрим. Но денег на дорогу не было. Весной они оказались на студенческом фестивале в Ярославле. Думала, можно на денек махнуть в Краснодар, но опять же в судьбу вмешалось полное отсутствие финансов. Так она оказалась в Хабаровске. Ее посмотрели, но ничего не ответили. Прошло время — ни ответа ни привета. Во Владивостоке она нашла работу. И вдруг ее зовут в Хабаровский театр драмы. Тут она заупрямилась. Решилась, когда ей позвонил режиссер и сказал, что вообще-то ей дают роль Дездемоны. В Хабаровске ее приняли очень хорошо, предложили роли. Эмилия почувствовала себя востребованной. Тут она влюбилась по-настоящему в актера Сергея Гвинеева. Вспомнила, что, когда она еще заканчивала школу, к ним в Бикин приезжал театр драмы со спектаклем, она посмотрела на героя и подумала, что он некрасивый. Но тут она его увидела по-новому и поняла: он умный и красивый.
Замечает, что завоевывала она его долго, готовила всякие вкусности по книге рецептов. И он наконец открыл глаза и увидел ее, искреннюю, бесхитростную душу, умеющую быть преданной и верной. У них сын Костик, которому семь лет.
— Прекрасный молодой человек, которого я очень люблю, — с нежностью говорит Эмилия. — Он заявил в детсаду, что хочет стать артистом. Аристократка поневоле.
Эмилия не скрывает, что любит все свои роли, даже которые не очень любит. Ты же все равно вкладываешь в них себя. Говорит, это часть ее работы — что-то из себя вытаскивать и являть миру. Может ли актриса немного покапризничать и сказать, что роль, которую ей предлагают, не ее? Конечно!
Когда решили восстановить спектакль «Как Боги», думали, кто станет играть главную героиню вместо уехавшей актрисы. Все посмотрели на Эмилию. Конечно, она!
— Я понимаю, не моя роль, — не скрывает эмоций Эмилия Залуговская. — Там женщина из высшего общества, аристократка. Знает этикет, у нее соответствующие манеры. Стала всех убеждать: не надо меня, выйдет плохо, вы погубите спектакль! А мне говорят: ты хорошая артистка, справишься. За комплимент, конечно, спасибо, но у меня совершенно другая природа, длинные руки, и я не знаю, что с ними делать.
Как она учит текст? На сцене. Она его буквально втаптывает, то есть ходит и повторяет, опять же так лучше рисунок роли запоминается. «Калину красную» они учили дома вместе с мужем и тут же репетировали. Два актера в одной семье, не многовато ли? Говорит, нет. Они обсуждают спектакли, дают советы друг другу. Эмилия уверяет, что говорит мужу всю правду про его работу. И даже когда что-то не очень хорошо получается. — А он говорит мне, что я всегда прекрасна, — смеется Эмилия. О чем она мечтает? Говорит, когда ты хорошо сделал свою работу и тебя оценили, думаешь: и это все, на что ты способен? Наверное, нет. Артистка ждет новых интересных ролей, в ней так много всего передуманного и пережитого. А пока радуется весне. Эмилия любит это время года, а еще лето за солнечность и яркость. А еще за то, что далекие горизонты становятся виднее.