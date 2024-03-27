Что произошло в Иркутске в ночь на 27 марта 2024 года: последние новости

Администрация Иркутска сообщила о том, что прием первоклашек в школы с 1 апреля. С этой даты начнется первый этап зачисления, он продлится до 30 июня. В этот период подать заявления могут родители тех детей, которые проживают на закрепленной за учреждением территории.