Что произошло в Иркутске в ночь на 27 марта 2024 года: последние новости

Жительница Ангарска потеряла 3 млн рублей из-за мошенников. Ей предложили быстро заработать деньги на росте курса валюты. По инструкциям аферистов она установила специальное приложение. Она взяла кредиты, одолжила деньги у знакомых. Однако прибыль вывести уже не смогла.
Администрация Иркутска сообщила о том, что прием первоклашек в школы с 1 апреля. С этой даты начнется первый этап зачисления, он продлится до 30 июня. В этот период подать заявления могут родители тех детей, которые проживают на закрепленной за учреждением территории.
Бывшего чиновника в Иркутске осудили по делу о доме на Пискунова, 40. Он заключил мировое соглашение с застройщиком. Однако дом был построен с нарушениями. За эти действия подсудимый получил взятку в виде девяти квартир, которые суммарно стоят более 7,7 млн рублей.