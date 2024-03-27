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Кактусовые ягоды соберут в Ботаническом саду в Хабаровском крае

Необычный урожай поспеет в питомнике Амурска

Источник: Соцсети

С приходом весны в Ботаническом саду Амурска начинают цвести самые необычные растения. Одно из таких — кактус, который плодоносит ягодами, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Знакомьтесь: кактус рода Mammillaria. Обычно вырастает небольшим — около 10 сантиметров в высоту. Для того, чтобы кактусу зацвести, необходимо строго соблюдать условия: зимой его нужно ставить в прохладное, но не темное помещение, а полив прекращать. Но как только наступит весна, кактус нужно перенести в самое солнечное место и начать поливать снова. Тогда поверх острых колючек на нем появятся цветы нежно-розового цвета.

— Уже на месте бутонов появляются небольшие ягодки. Я их, конечно, пробовал, — рассказывает директор Амурского дендрария Геннадий Кузьминых. — На вкус они кисло-сладкие, вкусные. И, кстати, очень полезные. Кактусы рода Mammillaria вообще очень отзывчивые: вырастить их дома нетрудно. Главное соблюдать их «зимовку».

Если до урожая ягод кактуса еще далеко, то вот урожай мандаринов и лимонов в Ботаническом саду уже собрали. Как отмечало руководство учреждения, в этом году он как никогда впечатляющий. Настолько, что всем посетителям сада мандарины и лимоны раздавали бесплатно.

Посмотреть на кактусовое чудо Хабаровского края можно в Ботаническом саду Амурска со среды по воскресенье включительно с 10:00 до 18:00.

флора и фауна