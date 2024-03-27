Кактусовые ягоды соберут в Ботаническом саду в Хабаровском крае

С приходом весны в Ботаническом саду Амурска начинают цвести самые необычные растения. Одно из таких — кактус, который плодоносит ягодами, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».



Знакомьтесь: кактус рода Mammillaria. Обычно вырастает небольшим — около 10 сантиметров в высоту. Для того, чтобы кактусу зацвести, необходимо строго соблюдать условия: зимой его нужно ставить в прохладное, но не темное помещение, а полив прекращать. Но как только наступит весна, кактус нужно перенести в самое солнечное место и начать поливать снова. Тогда поверх острых колючек на нем появятся цветы нежно-розового цвета.

