Осадки и сильный ветер обрушатся на Приморье: синоптики дали предупреждение

«Это будет связано с обширной циклонической системой с центром на границе с Китаем и Амурской области, на край будут оказывать влияние активные атмосферные фронты», — передает «Погода 25 регион».
В связи с непогодой на дорогах края ожидается гололедица, снежный накат. Сложная дорожная обстановка будет наблюдаться на перевалах, побережье и районах, где появятся очаги тумана.
В некоторых районах Приморья осадки будут сопровождаться сильным ветром.
Во Владивостоке в ближайшие сутки также ожидается ухудшение погоды. Осадки будут сопровождаться сильным юго-восточным ветром. Город накроет туман.
Водителей просят по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.