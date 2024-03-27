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Осадки и сильный ветер обрушатся на Приморье: синоптики дали предупреждение

ВЛАДИВОСТОК, 27 марта, ФедералПресс. В четверг, 28 марта, в Приморье ожидается серьезное ухудшение погоды. На большей территории края пройдут осадки различной интенсивности в виде дождя, мокрого снега, снега с дождем.

Сейчас в Ричмонде: +14° 5 м/с 63% 759 мм рт. ст. +13°
Источник: Агентство «Москва»

«Это будет связано с обширной циклонической системой с центром на границе с Китаем и Амурской области, на край будут оказывать влияние активные атмосферные фронты», — передает «Погода 25 регион».

В связи с непогодой на дорогах края ожидается гололедица, снежный накат. Сложная дорожная обстановка будет наблюдаться на перевалах, побережье и районах, где появятся очаги тумана.

В некоторых районах Приморья осадки будут сопровождаться сильным ветром.

Во Владивостоке в ближайшие сутки также ожидается ухудшение погоды. Осадки будут сопровождаться сильным юго-восточным ветром. Город накроет туман.

Водителей просят по возможности отказаться от поездок на личном транспорте.