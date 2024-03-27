Что произошло в Хабаровском крае в ночь на 27 марта

В Хабаровском крае суд поставит точку в преступлении, которое совершено еще в 2016 году. Тогда несколько человек похитили молодого парня, требовали у его родителей выкуп за него, а потом убили. Двоих поймали сразу, а вот за инициатором пришлось побегать: все эти годы он скрывался в другом регионе. Теперь ему тоже предстоит ответить за свои страшные поступки.
В правительстве Хабаровского края обсудили новый проект об обращении с бездомными собаками. Он должен помочь в борьбе с безнадзорными животными. По нему планируется ловить псов определенной высоты и помещать их в пункты проживания навсегда.
В Хабаровском крае больше 2,6 тысячи человек, перенесшие серьезные сердечно-сосудистые заболевания, получили бесплатные лекарства. Это пациенты после инсультов, инфарктов, шунтирования и других недугов.