Что произошло в Хабаровском крае в ночь на 27 марта

В Хабаровском крае суд поставит точку в преступлении, которое совершено еще в 2016 году. Тогда несколько человек похитили молодого парня, требовали у его родителей выкуп за него, а потом убили. Двоих поймали сразу, а вот за инициатором пришлось побегать: все эти годы он скрывался в другом регионе. Теперь ему тоже предстоит ответить за свои страшные поступки.