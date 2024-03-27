Похолодание до −16 и метели ожидаются в Иркутской области 27 марта

С начала недели весна радовала сибиряков потеплением, но март обманчив. Жителям Приангарья снова придется доставать зимние вещи, ведь по области ожидаются метели, снег и сильный ветер. А синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутске 27 марта 2024 года.