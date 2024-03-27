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Похолодание до −16 и метели ожидаются в Иркутской области 27 марта

Погода в Иркутске 27 марта 2024 года будет с порывами ветра до 17 м/с.

Сейчас в Ричмонде: +14° 5 м/с 63% 759 мм рт. ст. +13°
Источник: Комсомольская правда

С начала недели весна радовала сибиряков потеплением, но март обманчив. Жителям Приангарья снова придется доставать зимние вещи, ведь по области ожидаются метели, снег и сильный ветер. А синоптики рассказали, какая будет погода в Иркутске 27 марта 2024 года.

Погода в Иркутске 27 марта 2024

— По региону ожидается переменная облачность, местами небольшой снег, ветер западный, северо-западный 5−10 м/с, местами порывы до 20 м/с, метели. Температура −2…-7 градусов, при облачности −11…-16 градусов, а в Бодайбинском районе −1…+4 градуса, — сообщают в Иркутском управлении по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Погода в Иркутске 27 марта 2024 года будет без существенных осадков, ветер 5−10 м/с, порывы ветра 15…17 м/с. Столбики термометров опустятся до −2…-4 градусов.

Кроме того, днем местами по озеру Байкал ожидаются порывы западного, северо-западного ветра 30−35 м/с.