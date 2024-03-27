Резидента Свободного порта Владивосток могут лишить этого статуса

Как следует из материалов дела, в середине 2018 года между АО «КРДВ» и ООО «ВладПортЛанд» было заключено соглашение, в соответствии с которым компания из Владивостока обязалась реализовать инвестиционный проект «Создание рыбопромышленного комплекса “Нарва” в Хасанском районе Приморского края» и осуществить инвестиции по проекту в размере 72,5 млн рублей.