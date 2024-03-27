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Резидента Свободного порта Владивосток могут лишить этого статуса

Корпорация развития Дальнего Востока утверждает, что инвестор не сдержал обязательство построить рыбозавод в Приморье.

Источник: PrimaMedia.ru

«Корпорация развития Дальнего Востока и Арктики» (КРДВ) хочет в суде расторгнуть соглашение об осуществлении деятельности резидента Cвободного порта Владивосток (СПВ) с ООО «ВладПортЛанд» (Владивосток) из-за срыва инвестиционного проекта по созданию рыбопромышленного комплекса «Нарва» в Хасанском районе Приморского края, сообщает ИА PrimaMedia.

Судебное заседание в Арбитражном суде Приморского края назначено на 13 мая.

Как следует из материалов дела, в середине 2018 года между АО «КРДВ» и ООО «ВладПортЛанд» было заключено соглашение, в соответствии с которым компания из Владивостока обязалась реализовать инвестиционный проект «Создание рыбопромышленного комплекса “Нарва” в Хасанском районе Приморского края» и осуществить инвестиции по проекту в размере 72,5 млн рублей.

Сторонами было определено, что проект по созданию рыбопромышленного комплекса для осуществления вылова и переработки проходных видов рыб (сельдь-иваси, скумбрия, сайра, анчоус и других) реализуется в соответствии с планом-графиком, которым устанавливаются порядок и сроки осуществления инвестиций для каждого из этапов проекта по годам.

Также ответчик планировал оформить земельный участок общей площадью 25 тысяч кв. м. на юго-западной оконечности полуострова Ломоносова в Хасанском районе Приморского края.

Реализация проекта должна быть осуществлена «ВладПортЛандом» в период с III квартала 2018 года по I квартал 2021 года, ввод рыбопромышленного комплекса в эксплуатацию был запланирован на I квартал 2021 года.

Вместе с тем, компания в установленный срок проект не реализовала, инвестиции в заявленном размере не совершала. Также не осуществлены капитальные вложения в размере 5 млн рублей в течение трех лет со дня включения в реестр резидентов Свободного порта Владивосток.

«Истцом в адрес ответчика было направлено уведомление о необходимости устранения нарушений с требованием приложить подтверждающие документы. Однако ООО “ВладПортЛанд” данное условие не исполнило. Учитывая изложенное, истец принял решение расторгнуть данное соглашение с ответчиком. Поскольку урегулирование спора путем переговоров было невозможным, истец обратился с исковым заявлением в Арбитражный суд Приморского края», — поясняет пресс-служба Арбитражного суда Приморского края.

экономика