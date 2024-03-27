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Побегут весенние ручьи: 27 марта в Новосибирске потеплеет до +7

27 марта в Новосибирске потеплеет до +7.

Сейчас в Ричмонде: +11° 4 м/с 71% 760 мм рт. ст. +13°
Источник: Комсомольская правда

В Новосибирск окончательно пришел «плюс» — положительные температуры уже стабильно будут держаться в городе, причем даже ночью. Так, в ночь на 27 марта синоптики обещают +1 градус, а днем +5…+7.

— Будет преимущественно без осадков, утром небольшой дождь. Южный ветер подует со скоростью 3−8 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.

По Новосибирской области местами еще будет подмораживать до −13, но днем температура повысится до +4…+9. В целом ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туманы, на дорогах гололедица.