Побегут весенние ручьи: 27 марта в Новосибирске потеплеет до +7

В Новосибирск окончательно пришел «плюс» — положительные температуры уже стабильно будут держаться в городе, причем даже ночью. Так, в ночь на 27 марта синоптики обещают +1 градус, а днем +5…+7.
— Будет преимущественно без осадков, утром небольшой дождь. Южный ветер подует со скоростью 3−8 метров в секунду, — сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр.
По Новосибирской области местами еще будет подмораживать до −13, но днем температура повысится до +4…+9. В целом ожидается переменная облачность, без осадков. Ночью и утром местами туманы, на дорогах гололедица.