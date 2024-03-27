Новосибирские хирурги с помощью робототехники спасли ногу пенсионеру

В результате удивительного медицинского прорыва новосибирские хирурги с помощью роботизированной технологии da Vinci спасли ногу 66-летнему местному жителю. Об этом сообщили в пресс-службе Центра Мешалкина 26 марта.
Мучительные боли в конечности и незаживающая язва. Из-за всего этого новосибирцу срочно требовалась открытая операция аорто-бедренного шунтирования. Но так как у пациента был сложный медицинский профиль, включающий хроническую сердечную недостаточность и тяжелую артериальную гипертензию, специалисты решили пойти иным путем.
Обратившись к инновационным методам, они выбрали эндоскопическую робот-ассистированную реконструкцию — передовую методику, которую уже применяли в Центре Мешалкина. Несмотря на то, что подобные операции на брюшной аорте редко проводятся в мире из-за технических сложностей, опыт центра проложил путь к успеху.
Робот-ассистированная хирургия значительно снизила риски, включая кровотечение и послеоперационные осложнения, по сравнению с традиционными методами. Уже через 10 дней после операции пациент заметил значительные улучшения: язва почти зажила, а боль уменьшилась.