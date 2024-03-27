Новосибирские хирурги с помощью робототехники спасли ногу пенсионеру

Мучительные боли в конечности и незаживающая язва. Из-за всего этого новосибирцу срочно требовалась открытая операция аорто-бедренного шунтирования. Но так как у пациента был сложный медицинский профиль, включающий хроническую сердечную недостаточность и тяжелую артериальную гипертензию, специалисты решили пойти иным путем.