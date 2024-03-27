Многокилометровые пробки сковали Иркутск утром 27 марта

Пробки в Иркутске 27 марта 2024 года сковали несколько округов. Утренний затор для областной столицы не редкость, ночью, к тому же выпал снег. Красными линиями обозначены многие оживленные улицы, поэтому, чтобы не опаздывать на работу, лучше выйти из дома пораньше. А информацию о пробках можно посмотреть в сервисе Яндекс. Карты.
Пробки в Иркутске 27 марта 2024
Пятикилометровая пробка тянется по объездной дороге до улицы Олега Кошевого. Кроме того, стоит улица Сергеева. Там произошло ДТП в среднем ряду. А также отмечены красным улицы Гоголя, Маяковского, Розы Люксембург. На пересечение Профсоюзной и Шмидта произошло ДТП в правом ряду. Это замедляет движение водителей в час пик. Формируется затор на улицах Байкальская и Лермонтова. Красным отмечена объездная дорога Первомайский-Университетский.
Но несмотря на выпавший ночью снег, горожане не теряют чувства юмора.
— Вы снега никогда не видели?
— Еще в мае может быть снег, не расслабляемся.
— Кто переобулся, сидите дома! — пишут сибиряки.
Объехать многокилометровые пробки в Иркутске 27 марта 2024 года будет проблематично, но уже через несколько часов ситуация на дорогах города улучшится.