Многокилометровые пробки сковали Иркутск утром 27 марта

Пробки в Иркутске 27 марта 2024 года сковали несколько округов. Утренний затор для областной столицы не редкость, ночью, к тому же выпал снег. Красными линиями обозначены многие оживленные улицы, поэтому, чтобы не опаздывать на работу, лучше выйти из дома пораньше. А информацию о пробках можно посмотреть в сервисе Яндекс. Карты.