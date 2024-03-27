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Блондинка из Новосибирска продает девственность за 60 тысяч долларов

Девушка из Новосибирска продает свою девственность.

Источник: Сиб.фм

На сайте, на котором девушки могут выставить предложения по продаже своей девственности по высокой цене из любой точки мира, появилось объявление из Новосибирска — 21-летняя девушка по имени Viki решила продать свою девственность за 60 тысяч долларов.

В описании она указала свои пропорции тела, а также написала, что ее главная цель нахождения на сайте — это отношения по расчету.

На фотографиях у Viki тщательно скрыто лицо, однако есть фотография в обтягивающем платье, где хорошо видно ее фигуру.

О себе девушка рассказала, что увлекается литературой, ведет здоровый образ жизни и для своего избранника даже готова пройти медосмотр перед ночью любви.

Встретиться со своим первым мужчиной девственница готова в любом месте, главное, чтобы им никто не помешал, как написала девушка.

Ранее Сиб.фм рассказывал, что 35-летняя девственница из Новосибирска просит 1 млн долларов за ночь любви.

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