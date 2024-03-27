В Хабаровске пройдёт акция «Шаги здоровья» для всех желающих

Мероприятие стартует 30 марта в 11:00 на летней эстраде парка имени Муравьёва-Амурского. В начале акции физинструктор проведёт оздоровительную зарядку, а доктор КГБУЗ «Вилея» расскажет о борьбе с туберкулёзом и прочими лёгочными заболеваниями. После этого хабаровчан ждёт прогулка на свежем воздухе.