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В Хабаровске пройдёт акция «Шаги здоровья» для всех желающих

Мероприятие стартует 30 марта в районе Утёса.

Источник: Мэрия Хабаровска

В Хабаровске пройдёт оздоровительно-просветительская акция «Шаги здоровья» для всех желающих. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации.

Мероприятие стартует 30 марта в 11:00 на летней эстраде парка имени Муравьёва-Амурского. В начале акции физинструктор проведёт оздоровительную зарядку, а доктор КГБУЗ «Вилея» расскажет о борьбе с туберкулёзом и прочими лёгочными заболеваниями. После этого хабаровчан ждёт прогулка на свежем воздухе.

К участию приглашаются жители города всех возрастов. Начиная с этой субботы, акция будет проводиться на еженедельной основе.

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