Молчат о трагедиях восемь лет: прокуратура нашла нарушения в работе хабаровской трудовой инспекции

Прокуратура Хабаровского края нашла нарушения в работе трудовой инспекции. Как выяснилось, там очень долго рассматривали обращения и расследовали несчастные случаи, произошедшие на производстве.
Рассматривая обращения людей, инспекция могла необоснованно затягивать сроки, не поясняя причин. Кроме того, расследовала она их не в полной мере. А один заявитель и вовсе не получил ответа. О некоторых данных и вовсе не было информации.
— В 2023 году контролирующим органом в девяти случаях превышены сроки проведения расследования. На официальном сайте инспекции сведения о несчастных случаях не актуализировались с 2016 года, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Руководителю инспекции внесли представление, по результатам рассмотрения которого нарушения устранили. Два виновных должностных лица привлекли к дисциплинарной ответственности.