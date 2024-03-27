Красноярцы пожертвовали бездомным собакам еще 350 кг еды и вещи

Как рассказали в мэрии, участие в ней приняли более 150 человек. Все вместе они пожертвовали питомцам четырех крупных городских приютов 350 кг корма, круп и мясных консервов, а также 40 подстилок, 15 мисок для корма, 14 упаковок пелёнок и 16 ошейников.
Собранную еду и вещи волонтеры отправили в приюты «Алькин Дом», «Мой пёс», «Ковчег надежды» и «Хатико», в которых суммарно содержится более 1900 собак.
«Хотелось бы выразить благодарность красноярцам за проявленное неравнодушие. Наша общая поддержка вносит значительный вклад в спасение бездомных животных! Но помогать можно не только во время добрых акций, а на постоянной основе, например, можно взять собаку на финансовое кураторство и посещать ее в удобное для себя время», — говорит волонтер приюта «Ковчег надежды» Ирина Ивакина.
Напомним, акция «Подай лапу помощи» проводится в Красноярске четыре раза в год. Узнать подробнее о ней и о том, как помогать животным на регулярной основе, можно по телефону 205−20−19.