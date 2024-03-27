Красноярцы пожертвовали бездомным собакам еще 350 кг еды и вещи

«Хотелось бы выразить благодарность красноярцам за проявленное неравнодушие. Наша общая поддержка вносит значительный вклад в спасение бездомных животных! Но помогать можно не только во время добрых акций, а на постоянной основе, например, можно взять собаку на финансовое кураторство и посещать ее в удобное для себя время», — говорит волонтер приюта «Ковчег надежды» Ирина Ивакина.