Глава СК проверит жилье семьи тройни из Новосибирска, где скончался ребенок

В СМИ и соцсетях последние дни активно обсуждали ситуацию семьи из Новосибирска. В 2012 году у пары родилась тройня. Мэрия предоставила им муниципальную квартиру по льготной стоимости. Однако в 2021 году один из детей умер от рака. Тогда администрация пересчитала плату за квартиру и увеличила её до 37 тысяч рублей. В результате у матери детей, которая после развода воспитывает их одна, образовался долг более чем в 1 млн рублей.