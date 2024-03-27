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Глава СК проверит жилье семьи тройни из Новосибирска, где скончался ребенок

В результате у матери детей, которая после развода воспитывает их одна, образовался долг более чем в 1 млн рублей.

Источник: Следственный комитет РФ

Председатель СК России Александр Бастрыкин поручил проверить ситуацию с жильем семьи, где женщина воспитывала тройню. После смерти одного из детей им пересчитали льготную стоимость муниципальной квартиры. Об этом сообщил Информационный центр СК России.

В СМИ и соцсетях последние дни активно обсуждали ситуацию семьи из Новосибирска. В 2012 году у пары родилась тройня. Мэрия предоставила им муниципальную квартиру по льготной стоимости. Однако в 2021 году один из детей умер от рака. Тогда администрация пересчитала плату за квартиру и увеличила её до 37 тысяч рублей. В результате у матери детей, которая после развода воспитывает их одна, образовался долг более чем в 1 млн рублей.

Бастрыкие поручил главе местного управления СК Евгению Долгалеву провести проверку и доложить ему предварительные результаты.

Напомним, Бастрыкин проверит информацию об издевательствах над школьником из Искитима.

СК