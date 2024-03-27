В хабаровском храме пройдет Великопостный концерт (6+)

Жителей и гостей города приглашают на мероприятие 12 апреля (пятница) в 19:00. Это будет уникальная возможность услышать лучшие музыкальные произведения. Как отметили в Хабаровской епархии, идея Великопостных концертов зародилась в 1764 году в Санкт-Петербурге и была забыта после 1917 года. В Хабаровском крае такие мероприятия проводят с 2018 года.