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В хабаровском храме пройдет Великопостный концерт (6+)

Великопостный концерт Архиерейского хора организуют в нижнем храме Спасо-Преображенского кафедрального собора.

Источник: МК.RU Хабаровск

Жителей и гостей города приглашают на мероприятие 12 апреля (пятница) в 19:00. Это будет уникальная возможность услышать лучшие музыкальные произведения. Как отметили в Хабаровской епархии, идея Великопостных концертов зародилась в 1764 году в Санкт-Петербурге и была забыта после 1917 года. В Хабаровском крае такие мероприятия проводят с 2018 года.

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