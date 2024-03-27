Дачные маршруты оптимизируют в Комсомольске-на-Амуре

Министерство транспорта и дорожного хозяйства Хабаровского края приступило к оптимизации общественного транспорта в городе Юности. Причиной данный изменений стал анализ спроса на маршруты, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу губернатора и правительства Хабаровского края.
Было принято решение о следующих изменениях:
Маршрут № 110 «Комсомольск-на-Амуре (улица Уральская) — сады “Галичный” отменят, однако для обеспечения транспортной доступности для жителей поселка Галичный, выполнять перевозки будет маршрут № 115 “Комсомольск-на-Амуре — поселок Галичный”. Количество перевозок будет увеличено с мая по октябрь этого года. Перевозки по данному маршруту будут осуществляться по регулируемому тарифу.
Маршруты № 103У «Площадь Володарского — сады “Электрон” и № 108У “Площадь Володарского — “Городские сады” будут отменены.
В связи с прекращением деятельности садоводческого товарищества «Кооператор» и отсутствием остановочного пункта «Сады “Кооператор” из маршрута № 103 “Автовокзал — сады “Кооператор” исключен конечный пункт “Сады “Кооператор”, а наименование маршрута изменено на № 103 “Автовокзал — сады “Электрон”.
В ответ на обращения жителей Комсомольского района в маршрут № 104А «Комсомольск-на-Амуре — поселок Молодежный» включили новый остановочный пункт «Площадь Ленина».
Напомним, что в Хабаровском крае была закуплены новые единицы общественного транспорта. Техника оснащена системами видеонаблюдения, системами отопления и кондиционирования воздуха в салоне, полностью доступны для маломобильных групп населения. Для пассажиров максимальный обеспечен комфорт и безопасность.