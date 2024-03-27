Дачные маршруты оптимизируют в Комсомольске-на-Амуре

Маршрут № 110 «Комсомольск-на-Амуре (улица Уральская) — сады “Галичный” отменят, однако для обеспечения транспортной доступности для жителей поселка Галичный, выполнять перевозки будет маршрут № 115 “Комсомольск-на-Амуре — поселок Галичный”. Количество перевозок будет увеличено с мая по октябрь этого года. Перевозки по данному маршруту будут осуществляться по регулируемому тарифу.